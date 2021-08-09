Британія ввела новий пакет санкцій проти Білорусі

Великобританія ввела пакет торгових, фінансових та авіаційних санкцій проти Білорусі. Зокрема, у відповідь на що триває підрив демократії та порушення прав людини режимом захопив владу в країні "президента" Олександра Лукашенка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Режим Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Великобританія не прийме дії Лукашенка після фальсифікації виборів. Продукція державних підприємств Лукашенка не буде продаватися в Великобританії, а наші аерокосмічні компанії не будуть торкатися до його парку розкішних літаків" , - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Так, пакет нових санкцій проти Білорусі охоплює:

Авіаційні заходи щодо запобігання прольоту або посадки білоруських авіаперевізників у Великобританії та заборона на надання технічної допомоги флоту елітних літаків президента Лукашенка.

Торговельні заходи щодо калію, нафтопродуктів, товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення з метою скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям щодо білоруського населення.﻿

Фінансові заходи, що забороняють покупку перекладних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

Комплексні заходи також будуть включати заборони на надання страховки й перестраховки білоруським державним органам, а також зміни в політиці уряду Великобританії щодо подальшого посилення існуючого ембарго на поставки зброї.