Китай вирішив добити виробництво мікрочипів

Китай запідозрив в спекуляціях своїх найбільших виробників мікрочипів. Так влада вирішила добити і без того страждаючий від дефіциту сектор - після заяви 6 серпня компанії очікував крах на біржі, повідомляє Лента.ру.

Влада звинуватила дистриб'юторів автомобільних чипів в «зловмисному» завищенні цін і закликали компанії до дисципліни. В умовах глобального дефіциту чипів, який триває майже 12 місяців, котирування китайських виробників напівпровідників практично безперервно росли - тому тиск китайських регуляторів став черговим викликом для інвесторів.

У понеділок на Гонконгській біржі акції найбільшого в Китаї виробника мікросхем Semiconductor Manufacturing International впали на п'ять відсотків до 3,4 долара за штуку, а цінні папери дрібнішого підприємства Hua Hong Semiconductor - на 5,7 відсотка і коштували по 6,6 долара. На ті ж 5,7 відсотка впали на материковій біржі Шанхая акції Will Semiconductor, їх ціна склала майже 50 доларів, а цінні папери Hubei Tech Semiconductors подешевшали на 3,3 відсотка і стали коштувати 4,4 долара за штуку.

Репресії китайської влади змусили інвесторів ретельніше вибирати сфери, в які варто вкладатися. Багато з них тепер вважають за краще фінансувати далекі від IT області - відновлювану енергетику, охорони здоров'я та інше.