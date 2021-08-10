Хто може очолити збірну України у разі невдачі з Ребровим

Олександр Петраков може бути призначений тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера збірної України, якщо Сергію Реброву не вдасться домовитися про розірвання контракту з керівництвом "Аль-Айна". Очікується, що ім'я нового наставника національної команди стане відомо в четвер, 12 серпня, повідомляє Обозреватель.

10 серпня Ребров має зустрітися з представниками Української асоціації футболу (УАФ), а вже 11-го – провести переговори з клубом з ОАЕ. З "Аль-Айном" він уклав угоду на один рік.

Відзначимо, що Петраков розпочав тренерську кар'єру в середині 1990-х і працював на клубному рівні в командах другого ешелону. У 2000-х Олександр переключився на дитячо-юнацькі команди, а в 2011-му вперше очолив юнацьку збірну України.

Саме під його керівництвом молодіжна національна команда вперше в історії нашого футболу виграла чемпіонат світу до 20 років у 2019 році. Після тріумфу він став тренером збірної України до 17 років.