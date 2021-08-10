Кабмін готує перелік санкцій за тиск на ПЦУ в Криму

Мінреінтеграціі підготувало список санкцій пакет щодо осіб, які мають Православну церкву України в включеному Криму, повідомляє Кореспондент.

"У неділю, 8 серпня 2021 року представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму в АР Крим на чолі з майором М. Горевановим увірвалися в монастир Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України, який знаходиться в с. Балки, Білогірського району. Російські силовики силоміць змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що такі дії мотивували тим, що богослужіння нібито порушує російське законодавство, а саме - рішення так званог о "Міністерства юстиції Республіки Крим" . На всіх учасників богослужіння склали протоколи.

Мінреінтеграціі розцінює це як черговий акт тиску з боку РФ на жителів тимчасово окупованого Криму і засуджує грубе порушення прав українських громадян на свободу совісті та віросповідання.

"Україна буде продовжувати ідентифікувати причетних до подібних порушень для застосування проти них санкцій. Зараз Мінреінтеграціі вже підготувало список санкцій пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності Православної церкви України, очікується, що його прийняття Кабінетом міністрів відбудеться в найближчі дні", - йдеться в повідомленні.

Так, пропонується застосування обмежувальних заходів до суддів РФ і іншим посадовим особам, причетним до переслідування громади ПЦУ в Криму - зокрема, до незаконного відчуження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади.