Оригінал Конституції Пилипа Орлика вже в Україні

В Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика. Він вже перебуває на території країни, повідомляє РБК-Україна.

Цю інформацію підтвердили в Офісі президента.

"Сьогодні вона вже буде доставлена в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду" , - уточнили в ОП.

Водночас, представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря також повідомила в соцмережах, що Конституція вже в Україні.

"Очікуємо на експонування до Дня Незалежності" , - написала вона.

За словами Совгирі, три копії Конституції, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у парламенті та Офісі президента.

Третя копія буде передана в Конституційний суд після його реформування.

Варто відзначити, що оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається в Національному архіві Швеції. Однак після переговорів Міністерства закордонних справ України зі шведською строной була досягнута домовленість, що оригінал Конституції передадуть Україні до 30-ї річниці Незалежності.

Автор: Владислав Красінський