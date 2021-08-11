Названі топ-10 найпотужніших смартфонів

Фахівці назвали топ-10 найпотужніших смартфонів на Android. Рейтинг кращих флагманів складений за підсумками липня 2021 року. У нього потрапили як маловідомі в Україні гаджети, так і пристрої від компаній зі світовим ім'ям, повідомляє УНИАН.

Флагманські телефони Android, що потрапили в глобальний список за рівнем своєї продуктивності, отримували бали за кількома критеріями. Однак всі смартфони, що потрапили в рейтинг, працюють на основі однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 888.

Найпотужніші смартфони:

Особливої уваги заслуговує перша "трійка" в рейтингу, адже саме ці флагмани отримали найбільшу кількість балів.

На першому місці опинився смартфон Vivo IQOO 7, який в Україні коштує близько 20 тисяч гривень. Смартфон отримав понад 820 тисяч балів;

друге місце отримав флагманський смартфон Realme GT з пам'яттю на 12/256 Гб. В Україні такий гаджет, тільки з меншою кількістю пам'яті, можна придбати приблизно за 14 тисяч гривень;

на третє місце потрапив ігровий флагман Asus ROG Phone 5. Такий смартфон з найбільшим обсягом пам'яті продається майже за 30 тисяч гривень.

Так, перша "трійка" рейтингу найпотужніших смартфонів навряд чи доступна кожному покупцеві. Однак не варто забувати, що флагмани завжди відрізняються в ціні від інших телефонів у своїй модельній лінійці.

Четверте місце посів OnePlus 9 Pro, ціна якого становить майже 30 тисяч гривень;

з невеликим відривом замкнув "п'ятірку" флагманський смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra, однак за ціною він явно б зайняв перше місце - гаджет коштує близько 40 тисяч гривень.

Рейтинг найпотужніших смартфонів / фото - antutu.com

Також до рейтингу потрапили Смартфони:

Xiaomi Mi 11;

Sony Xperia 1 III 5G;

Xiaomi Mi 11i;

Redmi K40 Pro;

Galaxy S21 Ultra 5G.

Як видно по рейтингу, компанія Xiaomi впевнено утримує позиції одного з кращих виробників потужних смартфонів. Відразу кілька гаджетів від китайського бренду потрапили в топ-10, а деякі з моделей, до слова, досить бюджетніші за інші пристрої зі списку.