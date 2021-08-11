Підготовка до виборів: хто є найнебезпечнішим для рейтингу Зеленського

Оприлюднено ряд соцопитувань, які демонструють, що народ все більше незадоволений своїми слугами, повідомляє Depo.ua.

Як знижується рейтинг Зеленського

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), рівень схвалення діяльності президента Зеленського знизився в порівнянні з червнем з 34,1% до 29,3%.

У той же час, з 52,7% до 56,1% стало більше тих, хто не схвалює його діяльність. При цьому з 64% в червні до 68,7% стало більше українців, які вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямі (у правильному - 16,1% зараз проти 20% в червні). Поступове зниження рейтингу президента спостерігається з весни.

Наступне опитування компанії "Соціс" демонструє ту ж тенденцію: якби вибори президента відбулися наступного тижня, Зеленський на них здобув би 19,5%, його основний конкурент Петро Порошенко - 14,3%. Цікаво, що третє місце з 6,7% поділили відразу троє - Юлія Тимошенко, Ігор Смішко і Юрій Бойко. У червневому опитуванні цієї ж компанії рейтинг Зеленського склав 22,2%, його головного переслідувача - 14,2%.

До речі, в травні у чинного глави держави було 20,9%, в квітні 20,1%. Так що, як бачимо, симпатія до нього не тільки знижується, а й коливається. Тобто, за певних умов, нинішні рейтингові 19,5% можуть знову піти вгору в серпні. Але в цілому навряд чи президенту варто розраховувати найближчим часом на значне зростання симпатій до нього, - згідно з цим же опитуванням, більше половини опитаних (65,6%) вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. А 46,6% респондентів схиляються до думки, що "терпіти нинішнє становище вже просто неможливо".

Найсвіжіший по часу опит оприлюднив Центр Разумкова. 28,8% його респондентів, визначилися зі своєю обранцем, віддали б свій голос Зеленському, 15,9%, що майже вдвічі менше - Петру Порошенко.

Однак, у порівнянні з червневим опитуванням, рейтинг Зеленського впав. Тоді його підтримували 32,4% опитаних. А ось в квітні було приблизно так само, як і зараз - 28,3%. І, нарешті, згідно з липневим опитуванням групи "Рейтинг", на найближчих виборах за чинного главу держави проголосували би 27,7%, в червні таких було трохи більше 29,1%, в травні - 30,2%.

Що буде впливати на рейтинги президента

Які висновки можна зробити з цих опитувань. Перший висновок - рейтинг президента знижується, проте не різко.

Він знаходиться в межах 20-25 відсотків, іноді менше, іноді більше, але до старту нового політичного сезону Зеленський може вийти з кращими показниками завдяки емоційному ефекту, якщо сценарій влади щодо відзначення 30 річниці Незалежності, як то кажуть, зайде українцям.

Але бачимо і посилення негативної тенденції - зростає недовіра до політичного курсу нинішньої влади. Тобто, восени рейтинг Зеленського може піти вниз більш різко, ніж це відбувається зараз. Цьому сприятиме чергове підвищення тарифів і цін, а також невирішеність ключової проблеми - припинення війни на сході країни.

Інших тим, які суттєво підірвали позиції президента, поки не видно. Навіть "вагнергейт" і детектив з викраденням судді Чауса з території Молдови не привели до очікуваних опозицією наслідків. Перш за все тому, що завдяки олігархічному консенсусу ці теми на провідних телеканалах висвітлювалися мало. Або в вигідному для влади світлі.

Другий висновок - рейтинг Зеленського вагається в залежності від рівня популізму його рішень.

Серед експертів звучить припущення, що зростання рейтингу президента і його зниження пов'язані з швидкими рішеннями, які, незважаючи на не завжди юридичну бездоганність, подобаються багатьом українцям.

В першу чергу мова йде про санкції за результатами засідань РНБО. Таке припущення має свою логіку, адже після санкцій проти Медведчука і блокування трьох телеканалів, які з ним пов'язували, в подальшому в подсанкціонном списку виявлялися люди, які мало відомі громадянам. Звідси і зниження рейтингових балів.

Втім, якщо восени президентського Офісу вдасться продавити через парламент вигідну йому версії закону про олігархів, на певний час використання такого інструменту як Радбез знову почне приносити результат. Проблема лише в тому, що список "поганих хлопців", яких не люблять українці, є вичерпним. Тобто, одними тільки санкціями рейтинг на високому рівні не втримати.

Третій висновок - навіть незважаючи на повільне зниження симпатій до Зеленському, його показники залишаються недосяжними для потенційних конкурентів.

Це ставить під сумнів розмови про оголошення перевиборів або про спроби переписати Конституцію. Поки рейтинг президента буде триматися на нинішньому, плюс-мінус, рівні, ніяких різких рухів на кшталт розпуску парламенту і нових виборів не буде. Ті ж соцопитування показують, що "слуги народу" хоч і залишаються лідерами, проте їх рейтинг уже не дасть їм можливості сформувати монобольшінство.

Тому, швидше за все, буде обрана стратегія повільного видавлювання з політичного поля конкурентоспроможних опонентів і заклад замість них лояльних політсил. З прицілом на вибори 2024 року.

Четвертий висновок - на тлі помітних симпатій до чинного президента з боку власників телеканалів і обмеженості в ресурсі (та й в креативі) антізеленской опозиції, головною небезпекою для рейтингу президента залишаються свої - "слуги", чиновники, близьке оточення.

З наближенням нового політичного сезону активізувалися розмови про чергові урядові відставки, або відставки всього складу Кабміну. Деякі відставки міністрів обіцяють бути скандальними. Також не слід виключати корупційних скандалів у вищих ешелонах влади.

Точніше, вони вже є, просто їх не так роздмухують, як роздмухували тему корупції при попередниках. Але - на все свій час. Адже з 1 вересня можна починати відлік активної підготовки всіх політсил до наступних виборів. З усіма їхніми національними особливостями і традиціями.

Юрій Васильченко