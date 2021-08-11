Ахметов позбудеться вугільних шахт в Росії

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова позбувається вугільних шахт в Ростовській області, переговори про продаж яких велися з 2016 року, повідомляє РБК-Україна.

Зміна власника вугільних підприємств АТ "Донський антрацит", ТОВ "Сулінантрацит" і АТ "Шахтоуправління "Обухівська" вже отримала підбадьорення російської антимонопольної служби.

За даними російського видання, новим власником шахт виступає кіпрська компанія Valleyton Investments Limited.

За наявними даними, продавцем шахт виступив російський "Сбербанк" - основний кредитор цих вугільних підприємств в Ростовській області.

Як повідомили в компанії, "ДТЕК Енерго" виконав своє ключове завдання з переведення на вугілля марки "Г" енергоблоків, спроектованих під роботу на антрациті.

Ця програма дозволила збільшити частку вугілля марки "Г" (видобувається в Україні) в паливному балансі ТЕС.

Так, за підсумком 2020 року, ростовські шахти поставили на адресу ТЕС "ДТЕК Енерго" 785 тис.тонн, що становить всього 6% в загальному обсязі споживання.

Раніше ДТЕК повідомив, що основним вектором розвитку компанії буде зелена енергетика, що передбачає поступову відмову від шахт і теплової генерації.

"Сьогодні ми робимо основну ставку на розвиток зеленої генерації як виробника електроенергії" , - зазначив у коментарі гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

Нагадаємо, ці вугільні підприємства ДТЕК придбав ще в 2012 році. Повноцінно використовувати шахти після 2014 року було неможливо через небажання російської влади надавати квоти на постачання вугілля підприємствам групи SCM Ріната Ахметова.

Згідно зі стратегією розвитку ДТЕК, до 2030 року частка електроенергії з відновлюваних джерел у відпустці компанії становитиме не менше 33%.