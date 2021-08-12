Арт-потяг "ГогольTrain" відправиться в тур по українським фестивалям

На першому в Європі арт-поїзді можна відправитися на головні події Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "ГогольFest", повідомляє Цензор.НЕТ.

Це сім вагонів, розписаних сучасними українськими художниками, передає канал "Дім". В цьому році до 30-річчя Незалежності України унікальний арт-поїзд об'їде практично всю країну. Пасажири - артисти і художники, які беруть участь у фестивалі "ГогольFest". У маршруті - шість міст, від Львова до Дніпра. У планах - об'єднати країну з допомогою сучасного мистецтва.

"Перший напрямок 13 серпня - це Київ-Одеса, а 21 серпня - Одеса-Київ. Потім ми їдемо в Кам'янець-Подільський на Захі д України, там у нас буде "Республіка фестиваль". Потім вирушаємо до Херсону. Далі у нас Парад фест у Харкові. Потім Львів - це Форум видавців. І, власне, Дніпро" , - перерахував маршрут арт-поїзда директор фестивалю "ГогольFest" Максим Демський.

Уже в цю п'ятницю, 13 серпня, поїзд відправиться на Одеський міжнародний кінофестиваль. Цей рейс "ГогольTrain" присвятили померлому 8 серпня художнику Олександру Ройтбурду. На одному з вагонів зобразили його портрет.

А мультимедіа-художник Максим Кільдеров з Нової Каховки створює рекордне цілісне полотно, яке складається з семи вагонів з різними написами. Тут і тема Незалежності, і рівних прав чоловіків і жінок.

Крім спальних вагонів, буде три фестивальних. У них під час подорожі можна буде послухати музику або подивитися фільми. На самому фестивалі "ГогольFest" організатори обіцяють багато сюрпризів.

"Це буде унікальна подія. У Олешківських пісках буде проект з інсталяцією, музикою" Дахи Брахи ", з місцевими артистами, будуть і кримськотатарські актори. Ми будемо представляти оперу-репост, присвячену Лесю Українку" , - сказав режисер, засновник фестивалю "ГогольFest" Влад Троїцький.

В наступному році арт-поїзд стане міжнародним проєктом - "ГогольTrain" доїде до Мюнхена.