Вчені назвали несподівану причину наркоманії у дітей

Діти, які рано вступають до першого класу, з більшою ймовірністю будуть погано вчитися, а в юності почнуть страждати від наркоманії або алкоголізму, повідомляє Лента.Ру.

Британські вчені Інституту психіатрії, психології та нейробіології Королівського коледжу Лондона у співпраці зі шведськими колегами з Каролінського інституту й Університету Еребру прийшли до висновку, що діти, що з'явилися на світ влітку, і є найменшими в класі, страждають від синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Вони, швидше за все, будуть показувати погані результати в навчанні та соціалізації. Фахівці пов'язують це з неготовністю таких першокласників до школи, а також труднощами в адаптації. Наприклад, дитину можуть не прийняти однолітки, бо він майже на рік відстає від своїх однокласників. За словами дослідників, ранній розвиток іноді шкодить дитині, пише Daily Mail.

"На ранніх етапах дитинства рік - це значна різниця з точки зору зрілості, поведінки і когнітивних здібностей", - пояснив один з авторів наукової роботи Джонна Кунц.

Дослідники вивчили дані близько 300 тисяч шведів, що з'явилися на світ з 1990 по 1997 рік. За всіма добровольцями спостерігали з народження до 23-річного віку. Дослідження дозволило виявити несподівану причину наркоманії у дітей.

Діти з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності мали 23-процентний ризик зловживання психоактивними речовинами, 12-процентний ризик неуспішності. Діти без такого діагнозу майже в два рази рідше піддавалися наркотиків або алкоголю (14 відсотків), на 17 відсотків частіше страждали на депресію. При цьому «літні діти» в дорослому віці були менше схильні до депресії.

Дослідники додали, що результати наукової роботи вірні не для всіх країн, бо в державах функціонують різні системи освіти.