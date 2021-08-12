Adidas оголосив про продаж Reebok

Adidas AG, другий за величиною у світі виробник спортивних товарів, продає бренд Reebok за 2,1 млрд євро американській компанії Authentic Brands Group, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як йдеться в пресрелізі Adidas, основна частина суми буде отримана нею при закритті угоди, а інші платежі прив'язані до виконання певних умов.

Сторони розраховують завершити угоду в першому кварталі 2022 року, і Adidas планує направити основну частину коштів від продажу Reebok на заохочення акціонерів.

Adidas придбала Reebok у 2006 році разом з брендами Rockport, CCM Hockey і Greg Norman, які компанія надалі продала, виручивши в цілому близько 400 млн євро.

У 2016 році Adidas запустила програму фінансового оздоровлення Reebok, яка дозволила компанії істотно поліпшити рентабельність. У березні 2021 року adidas представила стратегію на період до 2025 року і тоді ж оголосила, що розглядає "стратегічні альтернативи" для Reebok.

"Продаж Reebok не вплине ні на прогнози Adidas на поточний рік, ні на цілі компанії на період до 2025 року" , - йдеться в прес-релізі.

Акції adidas додає в ціні 1,6% на торгах у четвер. З початку поточного року їх вартість зросла майже на 5%.