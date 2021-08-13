Українська спецтехніка отримала міжнародний сертифікат
Українська компанія "Реформ" отримала міжнародний сертифікат відповідності від концерну Stellantis. Вітчизняна спецтехніка на базі Peugeot, Citroеn та Opel зможе вирушати на експорт в країни ЄС, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомляє прес-служба виробника. Українська компанія "Реформ", яка спеціалізується на створенні спеціальної техніки на базі Peugeot, Citroеn та Opel, кілька років успішно співпрацювала з Групою PSA, займаючись підготовкою та втіленням "у металі" різноманітних спеціальних автомобілів: ізотермічні і хлібні фургони, інкасаторські автомобілі, вантажопасажирські фургони , автомобілі для рятувальників тощо.
Для сертифікації продукція компанії "Реформ" перевірку по 140 пунктам, включаючи управління запитами від клієнтів, розробку продукції згідно з вимогами замовника, контроль якості, післяпродажне обслуговування, а також сервісну підтримку клієнтів.
Крім того, під час перевірки увага приділяється фінансовим показникам, турботі про навколишнє середовище та соціальну політику. Сертифікацію проводив незалежний аудитор – французька інспекційної-сертифікаційна компанія Bureau Veritas.
Окрему увагу під час сертифікації приділялася броньованим автомобілям, які займають важливе місце в продуктовому портфоліо компанії "Реформ". Вона має багаторічний досвід по розробці конструкції, виробництва і обслуговування броньованих та спеціальних автомобілів для банківських установ та силових відомств. Крім того, компанія виробляє бронювання автомобілів VIP класу для приватних осіб на базі позашляховиків та легкових автомобілів.
Також в минулому році компанія "Реформ" представила медичний автомобіль на базі пікапа Mitsubishi L200, який не має аналогів у нашій країні. Унікальний повнопривідний всюдихід Reform Infina дозволить надати екстрену медичну допомогу в самих важкодоступних місцях.
Отримання міжнародного сертифікату свідчить про високу якість продукції, що випускається, а також відповідності всім вимогам концерну Stellantis. Це дозволить компанії "Реформ" вийти на ринок країн ЄС.