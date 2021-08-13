Українська спецтехніка отримала міжнародний сертифікат

Українська компанія "Реформ" отримала міжнародний сертифікат відповідності від концерну Stellantis. Вітчизняна спецтехніка на базі Peugeot, Citroеn та Opel зможе вирушати на експорт в країни ЄС, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Українська компанія "Реформ", яка спеціалізується на створенні спеціальної техніки на базі Peugeot, Citroеn та Opel, кілька років успішно співпрацювала з Групою PSA, займаючись підготовкою та втіленням "у металі" різноманітних спеціальних автомобілів: ізотермічні і хлібні фургони, інкасаторські автомобілі, вантажопасажирські фургони , автомобілі для рятувальників тощо.

Компанія "Реформ" пропонує широкий асортимент спеціальної техніки. Джерело: Peugeot

Для сертифікації продукція компанії "Реформ" перевірку по 140 пунктам, включаючи управління запитами від клієнтів, розробку продукції згідно з вимогами замовника, контроль якості, післяпродажне обслуговування, а також сервісну підтримку клієнтів.

Крім того, під час перевірки увага приділяється фінансовим показникам, турботі про навколишнє середовище та соціальну політику. Сертифікацію проводив незалежний аудитор – французька інспекційної-сертифікаційна компанія Bureau Veritas.

Окрему увагу під час сертифікації приділялася броньованим автомобілям, які займають важливе місце в продуктовому портфоліо компанії "Реформ". Вона має багаторічний досвід по розробці конструкції, виробництва і обслуговування броньованих та спеціальних автомобілів для банківських установ та силових відомств. Крім того, компанія виробляє бронювання автомобілів VIP класу для приватних осіб на базі позашляховиків та легкових автомобілів.

Для сертифікації продукція компанії "Реформ" перевірку по 140 пунктам. Джерело: Peugeot

Також в минулому році компанія "Реформ" представила медичний автомобіль на базі пікапа Mitsubishi L200, який не має аналогів у нашій країні. Унікальний повнопривідний всюдихід Reform Infina дозволить надати екстрену медичну допомогу в самих важкодоступних місцях.

Отримання міжнародного сертифікату свідчить про високу якість продукції, що випускається, а також відповідності всім вимогам концерну Stellantis. Це дозволить компанії "Реформ" вийти на ринок країн ЄС.