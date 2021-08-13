Інвестори перерахували кошти за приватизацію об'єктів Укрспирту

Інвестори до теперішнього часу внесли кошти за приватизацію 18 об'єктів держпідприємства "Укрспирт", 15 з них вже підписали акти прийому-передачі майна, в управлінні ДП залишаються 12 об'єктів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні інвестори сплатили кошти за 18 об'єктів ДП "Укрспирт", 15 з них підписали акти прийому-передачі майна. Це означає, що об'єкти повністю перейшли до нових власників. Сподіваємося на такі ж новини по іншим місцям проведення діяльності, які були виставлені на торги", - повідомив керівник "Укрспирту" Сергій Блескун.

Він уточнив, що в поточному місяці очікується оголошення ще трьох приватизаційних аукціонів і трьох - у вересні.

"Спиртовий монополії більше немає, є ринок! Поясню: приватизовані об'єкти "Укрспирту" отримують ліцензії на виробництво і оптову торгівлю і поступово забирають у нас клієнтів. Крім цього, з 1 липня цього року почали вводитися в експлуатацію нові об'єкти, також отримали ліцензії. Їх кількість буде поступово збільшуватися", - уточнив Блескун.

З початку реформи спиртової галузі державі належав 41 спиртзавод під управлінням ДП "Укрспирт" і 37 заводів, об'єднаних в концерн "Укрспирт". За даними Блескуна, поки не приватизован жоден із заводів концерну.

"Для закінчення приватизації "Укрспирту" і розрахунку по всіх боргах підприємству необхідні законодавчі зміни. Наша робота, робота Міністерства економіки та Фонду державного майна України в напрямку приватизації ДП без цих змін, боюся, може призупинитися. Тому чекаємо 6-у сесію Верховної Ради IX скликання і прийняття важливих для "Укрспирту" рішень", - сказав керівник ДП.

Блескун також уточнив, що з кожним новим днем держпідприємству, обтяженому боргами і непрацюючими заводами, стає все складніше конкурувати з приватними виробниками в боротьбі за клієнтів на ринку спирту. У зв'язку з цим він зазначив: для повної приватизації "Укрспирту" потрібна допомога народних депутатів, завдяки якій вдасться завершити приватизацію об'єктів спиртової галузі та розрахуватися з його боргами.

Раніше Блескун повідомляв, що станом на 28 липня 2021 року "Укрспирт" володіє 16-ма спиртзаводами, тоді як на аналогічну дату 2020 року на його балансі значився 41 спиртзавод.

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня 2019 року підписав закон про скасування з 1 липня 2020 року державною монополії на виробництво спирту, прийнятий Верховною Радою 3 грудня 2019 року.

Фонд держмайна України в 2021 році запланував продати сім спиртозаводів, які в даний час входять до складу держпідприємства "Укрспирт". Це - Борщівський (Борщів Тернопільської обл.), Караванський (Люботин, смт. Караван і смт Барчани Харківської обл.), Липницький (с. Липники Житомирської обл.), Новоюоровицький (с. Нові Боровичі Чернігівської обл.), Іваньковський (с. Іваньки і с.Поташ Черкаської обл.); Ковалевський (с.Ковалівка Тернопільській обл.) і Тростянецький (Тростянець Вінницької обл.) Спиртзаводи.

За даними глави ФДМ Дмитра Сенниченко, від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт" очікується залучити близько 2 млрд грн, при цьому в 2020 році сума продажу активів на 20 аукціонах склала 1,26 млрд грн.