В Україні відреагували на нашивку "Беркута" у шпигуна в Німеччині

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про нашивку "Беркута" у затриманого в Німеччині шпигуна. МЗС приверне увагу правоохоронців до цієї інформації, повідомляє РБК-Україна.

Про це міністр повідомив на брифінгу.

За його словами, це сувенірний шеврон.

"Яскравий персонаж потрапив у руки німецьких спецслужб. Було б наївно вважати, що він один такий, тому я бажаю німецьким контррозвідникам ще системніше працювати над виявленням мережі російських агентів - не лише фанатичного, низового рівня, але і на інших щаблях німецького суспільства, адже ці люди ніякої користі Німеччині не приносять - якраз навпаки" , - зазначив Кулеба.

Разом з тим, голова МЗС не бачить підстав проводити якесь додаткове розслідування через наявність у людини шеврона "Беркут".

Нагадаємо, Daily Mail писало, що у квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркуту".

Автор: Анастасія Рокитна