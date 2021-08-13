Rockstar перевипустить культові частини GTA

Розробник Grand Theft Auto перевипустить старі ігри серії GTA, повідомляє Лента.Ру.

Як розповіли джерела, Rockstar працює над новими версіями Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City і Grand Theft Auto San Andreas. Найбільш рання частина серії вийшла у 2001 році. Всі три гри буде базуватися на движку Unreal Engine і являти собою "суміш старої та нової графіки". За словами одного з інсайдерів, гра нагадує класичну GTA з модами. Інтерфейс також буде оновлено, при цьому творці мають намір зберегти стиль старих ігор.

Розробкою тайтлів займається шотландський підрозділ Rockstar Dundee. За словами джерела, раніше студія допомагала Rockstar у випуску ремастера. Плани компанії неодноразово змінювалися через пандемію COVID-19, проте в Rockstar намір представити перевидані версії культових ігор восени 2021 року.

Знайомі з планами корпорації джерела розповіли, що ігри з'являться на консолях PlayStation і Xbox старого і нового поколінь, а також на портативній приставці Nintendo Switch і смартфонах в кінці жовтня або початку листопада. Вихід портованої версії для ПК може затриматися до 2022 року. Це пов'язано з тим, що в студії ставлять консольний геймінг в пріоритет.

На даний момент, Rockstar зацікавлена в перевиданні тільки перерахованих вище ігор. Однак якщо експеримент виявиться вдалим, то компанія приступить до перевипуску та інших ретро-тайтлів - наприклад, Red Dead Redemption.