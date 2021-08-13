Зеленський прокоментував напад на Беленюка

Президент Володимир Зеленський відреагував на напад расистів на нардепа Жана Беленюка у Києві. Зеленський закликав поліцію жорстко реагувати на подібні випадки в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі.

"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він - один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх" , - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва невідомі напали на Беленюка та викрикували расистські образи в його сторону. Поліція вже почала розслідування цього інциденту.

Автор: Дмитро Левицький