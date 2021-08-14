Британці створили робота для вирощування врожаю: відео

Автономний електричний сільськогосподарський робот Carry, створений в рамках стартапу Future Acres, допомагає британським фермерам збирати урожай, при цьому економлячи їх час, фізичну працю і кошти, повідомляє Обозреватель.

Він працює в будь-якій місцевості, за різних погодних умов, підвищуючи ефективність виробництва до 30% і окупаючи витрати на своє придбання вже за 80 днів.

Як написав VNExplorer, робот може за день переміщати понад 200 кілограмів сільськогосподарських культур, при цьому не залежачи від погодного або часового факторів. А наявність комп'ютерного зору у нього дозволяє машині уникати перешкод, таких як дерева і люди, також аналізувати зібрані дані для подальшого підвищення точності операцій

Використовуючи автономне живлення Carry слідує за робітниками ферми протягом усього робочого дня. Машина оснащена змінним акумулятором на 7-10 годин.

"Одна така транспортна платформа, яка працює на фермах, може підвищити ефективність на суму до 13 500 доларів за сезон. Крім того, перекладаючи питання транспортування на робота, працівники агропідприємства можуть зосередитися на якості своєї роботи, що також принесе свої дивіденди" , - заявили розробники машини.

На робота Carry також покладають більш складні завдання. Стартап Future Acres має намір розвивати його уміння вивіряти точну необхідну кількість пестицидів для здоров'я сільськогосподарських культур, відстеження врожайності, токсинів на полях.

"Сільськогосподарська галузь стикається з, здавалося б, нескінченним списком проблем на фінансовому, трудовому та екологічному рівнях" , - сказав Сума Редді, генеральний директор Future Acres.

"Наше бачення з Carry полягало в тому, щоб розробити інструмент і систему, які могли б допомогти зменшити ці чинники стресу і просунути галузь вперед, надавши корисне операційне рішення, здатне підтримати робітників шляхом зниження фізичних втрат. Думаю, що з застосуванням нашої машини, у працівників більше не буде болю в спині, вивихів щиколоток і плечей. Carry - це майбутнє збирання врожаю".

Стартапери також сподіваються, що їх робот зацікавить тих, хто прагне до соціальної дистанції під час пандемії. Адже його використання означає меншу кількість людей на фермі, що, як зазначили розробники, цілком можливо при залученні Carry.