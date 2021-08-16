Коли водій може ігнорувати вимоги дорожніх знаків

Водія не можна штрафувати за порушення вимог дорожніх знаків, які встановлено з порушенням ДСТУ, повідомляє 24 Канал.

Інспектором поліції винесено постанову про накладення штрафу на водія. Підставою для штрафу стала зупинка в зоні дії дорожнього знаку п. 3.34 “Зупинка заборонена”. Водій не погодився зі штрафом та оскаржив його у суді.

У позові вказав, що він дійсно бачив встановлений дорожній знак п. 3.34 “Зупинка заборонена”. Однак він не бачив таблички до даного дорожнього знаку, яка визначає зону дії даного дорожнього знаку п. 7.2.4.

Пояснив, що таблички він не бачив тому, що з того місця, де ним здійснено зупинку, дану табличку закриває стовбур дерева, яке росте перед знаком.

Також, вказав, що вказаний дорожній знак не видно з тієї відстані, яка відповідно до вимог ПДР повинна забезпечити можливість виконання вимог знаку учасниками дорожнього руху.

Які норми закону застосував суд

Дорожній знак 3.34 “Зупинка заборонена” забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів.

Пунктом 8-2 ПДР передбачено, що дорожні знаки застосовуються відповідно до цих Правил і повинні відповідати вимогам національного стандарту.

Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами.

Дорожні знаки повинні бути видимими на відстані не менш як 100 м за напрямком руху та розміщеними не вище 6 м над рівнем проїзної частини.

Дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб інформацію, яку вони передають, могли сприймати саме ті учасники руху, для яких вона призначена.

Відповідно до вимог 10.9.6 Національного стандарту ДСТУ 4100-2014, табличку 7.2.4 “Зона дії” потрібно застосовувати тільки зі знаком 3.34. У разі розміщення знаків на стояках таблички 7.2.2-7.2.4 потрібно розміщувати під знаком.

У разі розміщення знаків на консольних опорах – таблички потрібно розміщувати збоку від знаку (праворуч або ліворуч) так, щоб знак містився ближче до середини проїзної частини.

Обставини, досліджені судом

Судом проаналізовано долучені водієм фотографії дорожнього знаку 3.34 та таблички 7.2.4. Вказані фотографії, підтверджують розміщення таблички 7.2.4 таким чином, що не забезпечує учасникам дорожнього руху можливості його добре бачити.

На вказаній ділянці дороги дорожній знак 3.34 “Зупинка заборонена” розміщений саме на стояку на консольній опорі. Під знаком розміщена табличка 7.4.4 “Час дії”, що технічно унеможливлює розміщення таблички 7.2.4 на цьому ж місці.

Однак табличка 7.2.4 “Зона дії” розміщена з правового боку від дорожнього знаку 3.34, тобто не ближче до середини проїзної частини, що фактично унеможливлює її видимість для учасників дорожнього руху.

На думку суду, дані фотографії підтверджують, що знак закритий від учасників руху перешкодою у вигляді дерева. Отже, вказаний дорожній знак не видно з тієї відстані, яка відповідно до вимог ПДР повинна забезпечити можливість виконання вимог знаку учасниками дорожнього руху.

Вказані обставини є порушенням вимог 10.9.6 Національного стандарту України “Безпека дорожнього руху ДСТУ 4100-2014” (Рішення від 11.08.2021 у справа №635/1981/21).

Висновки суду за наслідками розгляду справи

За результатами розгляду справи суд зробив висновок, що водій не може нести відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків, які встановлено з порушенням стандартів.

З огляду на викладене, суд визнав оскаржувану постанову безпідставною та необґрунтованою. Як наслідок, судом скасовано штраф поліції.

Після рішення суду водій вважається таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності. Відповідно штраф видаляється з центральної бази адміністративних стягнень.

Джерело: doradvokat.com.ua