Нова революція: чому на Банковій намагаються "прибрати" Тимошенко

Керівника Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенко Національна поліція затримала в цю п'ятницю в столичному аеропорту "Жуляни", коли він і спільник намагалися втекти за кордон, повідомляє Depo.ua.

Власенко і іншій особі повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За інформацією силовиків, глава корпорації налагодив схему експорту зернових, збитки держави від якої склали більше 57 млн дол. США.

Повсякденною цю новину не назвеш - не так часто у нас затримують перших осіб великих корпорацій в хвилюючий момент прощання з Батьківщиною. Можна було б говорити про рішучу боротьбу з корупціонерами, якби не одне "але". Особливу пікантність цим подіям додає те, що Андрія Власенко називають призначенцем і креатурою Юлії Тимошенко. З 2015 до 2020 року цей 43-річний пан був депутатом Миколаївської обласної ради від БЮТ.

У 2018 був призначений директором держпідприємства "Укрліктрави", а в жовтні 2020 го його звільнили, за інформацією ЗМІ з посиланням на дані Мінекономіки, "на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків".

На момент звільнення податковий борг підприємства становив 12 млн грн. Цікаво, що, як повідомлялося, інформацію про причини звільнення Власенко з сайту Мінекономіки видалили. Але скріни, як відомо, не горять.

Але чиновника не тільки не карають, а ще й менш ніж через місяць ...садять в ще більш цікаве крісло - в.о. голови правління акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Тоді одночасно кілька депутатів парламенту написали про те, що призначення є результатом домовленостей влади з фракцією "Батьківщина" в Раді.

Конкретніше - розрахунком за голосування цієї фракції за державний бюджет в першому читанні. Зокрема, таку версію оприлюднили Ярослав Железняк з фракції "Голос" і Олександр Дубинський, позафракційний колишній член фракції "Слуга народу".

"Здавалося б, що спільного між голосуванням за бюджет в першому читанні і призначенням менеджменту зерновий держкомпанії ...Звичайно, велике добре серце. Love is... коли 19 сердець б'ються в унісон", - поіронізував Железняк.

Тієї ж думки був і Дубинський, який в телеграм написав, що "монобільшість відмовила Шмигаля в підтримці, і в Кабміні змушені шукати голоси для бюджету, для чого довелося йти на домовленості з Тимошенко. Тому у Ю.В.Т. знову попросили ДПЗКУ і 2 міністерства: екології та майбутнє відновлене Мінагро. А минулорічний кандидат Андрій Власенко був призначений заступником голови правління ДПЗКУ і чекає призначення на главу правління".

В результаті буквально напередодні призначення Власенко в Державну продовольчо-зернову корпорацію, 5 листопада 2020 року, ВР прийняла держбюджет в першому читанні 275 голосами. Документ підтримали і 19 членів фракції "Батьківщина" ...Тоді Юлія Володимирівна заявила своєму партійному сайту, що фракція "проголосувала за бюджет, щоб доопрацювати його на користь людей до другого читання".

Всі присутні в залі 12 депутатів від фракції Юлії Тимошенко підтримали бюджет і в другому читанні - 15 січень 2020-го.

Одночасно з підтримкою ключових ініціатив влади, таких як "антинародний бюджет", Юлія Володимирівна не забуває регулярно нагадувати, що залишається справжньою опозиціонеркою, як би всім навколо ні бачилося інше. У виборця коротка пам'ять, тому він вже забув 2019, коли не допоміг і "Новий курс", і ЮВТ, яка, програвши президентські вибори, сховала образу і першої, та ще й кілька разів, пропонувала Володимиру Зеленському свою підтримку і досвід як партнер по коаліції.

Більш того, лідер партії "Батьківщина" після виборів пропонувала Зеленському створити неконституційний "наддержавний орган" - Національну комісію з розслідування кримінальних корупційних злочинів представників попередньої влади. Ну, щоб попередника наздоганяти зручніше було...

Однак і з "новим ЧК", і зі створенням коаліції "молодості і досвіду" не склалося: новообраний президент демонстративно проігнорував пропозиції від "старих облич", яких він, згідно з передвиборною риторикою, прийшов забрати від влади. Та ще й висміяв Юлію Володимирівну, зло, їдко і без особливої на те потреби.

"Є дуже давня українська традиція. Раз в 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до діючого Президента, імітуючи турботу про народ", - написав президент у телеграм в листопаді 2019 року.

Зеленський пояснив, що запропонованих лідером "Батьківщини" кадрів не призначили на "солодкі місця", так як епоха договірняків закінчилася. І додав: "подивіться, який гарний вигляд має зараз" опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають"солоденького".

І якщо на старті роботи нинішнього парламентського скликання, в серпні-2019, Тимошенко заявляла, що не піде в опозицію, то після процитованих вище слів президента схоже таки образилася і оголосила про перехід в опозицію до п'ятого президента поспіль. А також відповіла в соцмережі, теж перейшовши на особистості:

З тих пір і до цього дня її ключовими пропагандистськими темами є перевірені "Ні зростанню цін і тарифів на комунальні послуги" та "Не допустимо продажу рідної землі". З пізньої осені 2019 "Батьківщина" з різною інтенсивністю демонструє свою опозиційність, причому досить вибіркову - до окремих рішень і дій влади, які відповідають описаним вище двох ключових тем, з якими вона бореться за збереження свого досить стійкого, слід визнати, електорального ядра, яке хоч і не розширюється, але і не стискається в "зеленому" оточенні.

Цікаво, що в "Батьківщині" в цій грі взагалі не порушують правил української політичної "Санта Барбари", а ось з боку " нових облич" варто чекати всякого, що і продемонстрував скандал з керівником державної зернової корпорації Власенко. Дивним чином ця історія співпала за часом з підготовкою до нового політичного сезону.

А оскільки сезон цей - не тільки політичний, але і осінньо-зимовий, тобто опалювальний, то нескладно передбачити його напружений хід. Невідворотне і, як прогнозують, істотне підвищення комунальних цін і тарифів, інфляція на ринку продовольства, можливі проблеми в реалізації земельної реформи дадуть опонентам ЗЕкоманди чимало нових аргументів.

А при владі - діаметрально інші завдання: мінімізувати опозиціонерам можливості піаритися на чутливих для населення темах. Головне - не допустити перетікання протестів на вулицю, що відчутно турбує владну команду. І не виключено, що змушує її наносити удари на випередження по опозиційним політичним структурам, які мають досвід в політичній боротьбі.

Часом, як в ситуації з "Батьківщиною", ці удари здаються несумісними з рівнем потенційних загроз. Немає поки підстав вважати, що до осені партія ЮВТ готує щось таке, чого владі варто всерйоз побоюватися. Принаймні з повідомлень на інформаційних ресурсах цієї партії немає нічого нового.

Там стандартний набір тем: земля, тарифи, субсидії, ціни, зарплати і пенсії, робочі місця, енергетика, медицина і освіта тощо. Це легке покусування влади, а не підготовка настроїв до потужної хвилі протестів. Навіть такі новини зараз з'являються на сайті "Батьківщини" не так часто. Що й не дивно, адже міжсезоння

Але не варто виключати, що партійний веб-сайт не передає всієї глибини процесів, які відбуваються в оточенні Юлії Володимирівни, а насправді там готують владі "революційну ситуацію". І відповідна інформація якимось чином стала відома на Банковій. Де вирішили нанести превентивний удар.

Але ближчою до реалій життя виглядає наступна версія: з Банкової спробували дати своїм ситуативним "партнерам-опозиціонерам" зрозуміти, що на даний момент президентська команда зміцніла настільки, що змогла реанімувати монобільшість в 226 з гаком голосів в Раді і більше не потребує "допомоги" при голосуваннях, за яку доводиться платити посадами.

Мовляв, і самі впораємося, а для особливих моментів є більш "дешеві" помічники у вигляді відомих депутатських груп. Так що настав час забрати у чужих "жирні" посади. Як то кажуть, така корова потрібна і самим. Все в будинок.

Тобто, не про політичну помсту йдеться в сюжеті зі сталевою рукою правоохоронців на плечі підозрюваного в розкраданні державних засіків. А, ймовірно, про речі більш матеріальні: переділі переділеному. Здається, молоді особи прийшли до чіткого розуміння, що в країні повинен залишитися один господар.

Ігор Петренко