Афганський військовий літак збили ППО Узбекистану

Літак ВПС Афганістану, що впав в Узбекистані, був збитий при спробі незаконного перетину кордону, два пілоти перебувають у важкому стані в лікарні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Силами протиповітряної оборони Військово-повітряних сил Узбекистану 15 серпня була припинена спроба незаконного перетину повітряного кордону країни військовим літаком Афганістану", - заявили в Міноборони.

Як повідомляється, інцидент стався в Шерабадському районі Сурхандар'їнскої області (південь країни, межує з Афганістаном) ввечері 15 серпня. Двоє льотчиків літака афганських ВПС, вижили й перебувають у лікарні в Термезі, їхній стан важкий.

Як відзначають в Міноборони, проводяться розслідування події.