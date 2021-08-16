Виявлено спосіб зберегти інтелект у старості

Дослідники з США з'ясували, що наявність співрозмовника уповільнює зниження інтелектуальних здібностей в старості, повідомляє Лента.Ру.

Вчені встановили, що якщо в житті літньої людини присутні люди, готові його при необхідності вислухати, то у нього підвищується когнітивна стійкість - міра здатності мозку функціонувати краще, ніж очікується в тому чи іншому віці.

Дослідники з Нью-Йоркського університету проаналізували дані про 2171 людину. Середній вік учасників дослідження становив 63 роки. Вони зберігали для дослідників інформацію про частоту соціальних контактів, взаємодіях з близькими людьми. Когнітивну стійкість вчені виявляли, співвідносячи виміряний за допомогою МРТ обсяг головного мозку з встановленими за допомогою нейропсихологічних тестів когнітивними здібностями людини.

З'ясувалося, що найбільшим співвідношення наявних когнітивних функцій з об'ємом головного мозку було у тих людей, кому був доступний готовий вислухати співрозмовник. Вчені відзначають, що подальше дослідження соціальних взаємодій дозволить краще зрозуміти механізми взаємозв'язку психосоціальних факторів з розумовим здоров'ям.