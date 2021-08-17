Макрон відправив до Афганістану два літаки і спецназ

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у понеділок про рішення направити до Афганістану два військові літаки та сили спецназу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я прийняв рішення відправити два військові літаки і бійців спецназу. Вони будуть на місці в найближчі години" , - сказав Макрон в ході виступу, яке транслювали французькі телеканали.

Він не уточнив чисельність спрямованих в Афганістан військовослужбовців. Французький лідер зазначив, що направляє літаки та спецназ з тим, щоб допомогти в евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.

Президент також заявив про наміри разом з ФРН та іншими європейськими країнами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з Афганістану. Він додав, що в понеділок обговорив цю тему з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Макрон зазначив, що не можна допустити, щоб Афганістан, владу в якому захопив рух "Талібан", знову став притулком для терористичних угруповань.

"Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова світу" , - сказав Макрон в телевізійному зверненні до країни.

Він зазначив, що має намір зробити ряд ініціатив у взаємодії з іншими європейськими державами і союзниками по продовженню боротьби проти ісламістського тероризму у всіх його формах.

"Терористичні групи присутні в Афганістані і будуть прагнути отримати користь з дестабілізації. Рада Безпеки ООН має дати відповідальну та єдину відповідь" , - додав президент.

Виступ Макрона стався після проведеною ним нарадою ради оборони, на якій обговорювалася ситуація в Афганістані після захоплення країни рухом "Талібан".

Французький президент повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном перспективу боротьби проти тероризму і пообіцяв спільні ініціативи "в найближчі години".