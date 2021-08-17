Спеку замінить прохолода: синоптики назвали дату

В Україну прийде похолодання 18 серпня. Завтра у західних областях температура повітря вдень складе +20+24, а вночі +12+16, повідомляє РБК-Украина.

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В Україну прийде похолодання у західні області 18 серпня. На заході буде мінлива хмарність та без опадів. Крім того, у Києві похолодає, вдень буде +22+24.

В східних областях буде триматись висока температура - вдень +31+33, а вночі +16+19. На півночі вдень буде +24+29, а вночі +15+17. На півдні очікується вдень +27+32, а вночі +17+19. У центральних областях прогнозують вдень +27+32, а вночі +17+19.

19-20 серпня похолодання піде в центральні та східні області.

Автор: Анастасія Рокитна