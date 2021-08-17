Складено рейтинг ідеальних дружин за знаком Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку серед жінок, які здатні ощасливити будь-якого чоловіка. Вони знають рецепт сімейного щастя і готові на все, аби їх партнер був на сьомому небі, повідомляє УНІАН.

Козоріг

Жінки-Козероги вважають себе ідеальними. Відповідно, такий партнер потрібен і їм. У такому союзі не буде непорозумінь, адже разом вони зможуть створити і затишок в домі, і в цілому казкове життя.

Водолій

Срібло отримує Водолій, який завжди хоче бути першим. Цікаво, що жінки цього знака Зодіаку вміють підтримувати статус свого чоловіка. До того ж ці жінки, здається, ніколи не старіють.

Рак

Лідером в цьому рейтингу виявився сімейний Рак, який у побуті проявить себе у всій красі. Ці жінки точно знають що потрібно чоловікам, і вони готові їм це дати. Для них сім'я завжди буде на першому місці.