Китай загруз в прихованих боргах

Китай вирішив терміново погасити приховані борги, в яких загрузла місцева влада. Темпи відновлення економіки дозволили владі зосередитися на усуненні фінансових ризиків, повідомляє Лента.Ру.

Прихований борг - це кошти, які залучають організації, пов'язані з державою, і з їх допомогою фінансують місцеву владу. Наприклад, оплачують витрати на інфраструктуру та інші державні проекти. Отримані гроші не значаться в якості боргу за місцево владою, тобто не є держборгом, але мають негласну державну гарантію повернення.

Аналіз фінансів місцевих органів влади показує, що сума облігацій, випущених з метою рефінансування колишнього боргу в першій половині року, перевищує суму погашених облігацій на 668 мільярдів юанів (103 мільярди доларів), пише Bloomberg. Тепер міста і провінції можуть використовувати частину виручки для погашення прихованих боргів, вважає головний економіст по Китаю в Morgan Stanley у Гонконгу Робін Сін. Експерт вважає, що такі заходи допоможуть скоротити витрати на держфінансування, підвищити його прозорість і знизити фінансові ризики в економічній системі.

"Уряд веде себе стримано, але налаштований рішуче, і місцева влада негласно докладає зусиль, щоб впоратися з цим", - заявив член Товариства державних фінансів Китаю Чжан Іцюнь.

План по скороченню боргу був розроблений в 2018 році, але був відкладений через пандемію, а в цьому році влада знову приступила до його реалізації, вже в розширеному обсязі.

Проблема прихованого боргу в Китаї вважається настільки серйозною, що уряд назвав її загрозою національній безпеці. Влада доручила чиновникам вирішувати її шляхом виплати заборгованості компаніям або переводячи суми до бюджетів місцевих властей.

У провінції Шеньсі адміністрація вирішила оцінювати роботу чиновників в цьому році, враховуючи їх зусилля для вирішення проблеми прихованого боргу. А провінція Гуйчжоу заявила, що за перші шість місяців 2021 року врегулювала заборгованість на 33,7 мільярда юанів (5,2 мільярда доларів). Місто Шеньчжень, технологічний центр Китаю, пообіцяв погасити весь свій прихований борг до кінця року.