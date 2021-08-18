IKEA розпочне продаж чистої електроенергії по підписці

Транснаціональна корпорація IKEA планує розширити асортимент послуг. Виробник меблів продаватиме екологічно чисту енергію по підписці, повідомляє РБК-Украина.

Сервіс, який займатиметься продажем енергії отримав назву Strömma й незабаром розпочне свою роботу у Швеції. Вже наступного місяця кожен охочий житель країни матиме змогу оформити підписку на купівлю електрики.

Корпорація планує поширити відповідну послугу для інших країн до 2025 року. Найцікавіше те, що Україна, ймовірно, також потрапить до списку потенційних споживачів. Зрештою, IKEA організує відповідну послугу у всіх країнах, де вона присутня.

Щоб отримати підписку, користувачам необхідно завантажити додаток у якому її можна оформити. Також там можна буде відстежувати статистику її споживання.

Додамо, що таким чином IKEA планує боротися зі змінами клімату. Сьогодні ж, корпорація продає сонячні панелі у 11 країнах світу.

Автор: Сергій Пишкін