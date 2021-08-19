Стала відома дата зустрічі Байдена і Зеленського (Оновлено)

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена в Вашингтоні відбудеться 31 серпня, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з розширенням елементів програми візиту зустріч глав держав України і США, президентів Байдена і Зеленського відбудеться 31 серпня", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Передбачено розширений формат, а також зустріч тет-а-тет. За словами Кулеби, Зеленський також відвідає штат Каліфорнія.

Міністр вказав, що про перенесення дати зустрічі домовилися зокрема через те, що формат зустрічі президентів був розширений, і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, але і зустріч у форматі віч-на-віч.

За його словами, глава української держави почне візит в США на запрошення президента США 30 серпня і відвідає не лише столицю держави Вашингтон, але і штат Каліфорнія.

"Порядок денний включатиме низку важливих заходів у Вашингтоні і штаті Каліфорнія. Це дві базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко в Сполучених Штатах, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані, хоча саме в штаті Каліфорнія зосереджені найбільші IТ- компанії, високотехнологічна космічна індустрія і це саме те, в чому у України є сильні козирі", - відмітив він.

Кулеба додав, що президент відвідає штат Каліфорнія, щоб створити нові можливості для взаємодії США і України в цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку.