Зеленський розповів, чи буде знову балотуватися на пост президента

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю прокоментував можливість того, що він буде вдруге балотуватися на пост президента, повідомляє Новое время.

На питання про те, чи готується він до другого терміну, Зеленський відповів, що про це говорити ще рано.

"Дуже рано про це говорити. Навіть нецікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - сказав президент України.

На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість другого терміну, він відповів, що хоче "деякі речі закінчити".

"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", - зазначив Зеленський.

Під час президентської кампанії Зеленський запевняв, що йде тільки на одну каденцію