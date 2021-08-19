Більше половини українців хочуть відновлення смертної кари

Більше половини українців (51%) підтримують відновлення смертної кари в Україні, проти повернення вищої міри покарання 45% жителів нашої країни. Однак багато серед підтримують таку міру покарання - люди з низьким рівнем життя і освіти, які відчувають до самих себе негативні емоції, повідомляє Страна.ua.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Соціологи опитали українців і з'ясували, що 51% респондентів підтримують ідею відновлення смертної кари в Україні, а 45% - проти цього. Не змогли відповісти на своє ставлення до відновлення смертної кари 4% опитаних.

Примітно, що серед тих респондентів, які підтримали відновлення смертної кари як покарання, більшість - старшого віку, більш бідні і з більш низьким рівнем освіти і чоловіки. А також ті, хто відчуває до себе негативні емоції, такі як сором, гнів, печаль, байдужість або страх.

Відзначимо, що в Україні мораторій на смертну кару було накладено в 1995 році, незадовго до вступу до Ради Європи. Обов'язкова умова для знаходження держави в раді - відсутність смертної кари.

Опитування проводилося з 20 липня по 9 серпня, в ньому взяли участь 20 тисяч українців від 16 років і старше, які проживають по всій території країни крім тимчасово непідконтрольних Києву територій і анексованого Криму. Для опитування соціологи використовували метод телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.