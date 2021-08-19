Під Херсоном фермери розпродають кавуни по 50 копійок

У селі Михайлівка Херсонської області місцеві фермери продають кавуни від 50 до 80 коп/кг. Однак попри таку низьку ціну, покупців практично немає, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів один із продавців на своєму акаунті в TikTok.

На відео видно багато причепів із кавунами. Однак, фермери скаржаться, що покупців зовсім немає.

"Покупця, як не було, так і немає. Нікому він тут не потрібен. Приїжджайте, купуйте, будемо раді всім!" , – говорить автор відео.

Також фермери скаржаться, що на таку кількість кавунів, всього приблизно три покупця. Аби кавуни не зіпсувались аграрії кожного дня знижують вартість.

Як приклад, у селі Великі Копані на найбільшому оптовому ринку кавуни продають від 3-5 грн/кг. А в самому Херсоні вартість досягає аж 6 грн/кг ягоди в точках продажу.

Автор: Тетяна Самарук