У Чернівцях нещеплених вчителів можуть зобов'язати тестуватися на COVID-19

Міська влада у Чернівцях планує запровадити зміни в освітній сфері щодо невакцинованих педагогів. Їх зобов'яжуть щотижня за свої гроші робити ПЛР-тест, повідомляє РБК-Україна.

Вартість одного такого тесту від 800 гривень, отже вчителям доведеться із зарплати щомісяця віддавати не менше 3200 гривень.

Заступник міського голови Юрій Лесюк повідомив, що якщо в навчальному закладі менше 80% вакцинованих педагогів, то вони не отримають кошти на ремонт, нові меблі і техніку.

"Міська рада в свою чергу буде підтримувати навчальні заклади, де 80% вчителів вакциновані, виділяючи додаткові кошти на ремонтні роботи, модернізацію класів, закупівлю меблів чи техніки. Також буде розглядатись можливість перебування на робочому місці не вакцинованих вчителів після отримання негативного результату ПЛР-тесту (щотижня, на платній основі)" , - заявив Юрій Лесюк.

Окрім того посадовець міськради повідомив, що у разі переходу області в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону школа працюватиме лише у разі якщо в ній вакциновано понад 80% вчителів, або ж перейти на дистанційне навчання.

Автор: Анастасія Рокитна