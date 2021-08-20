ЦВК заявила про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі

Центральна виборча комісія повідомляє про неможливість підготовки та проведення 31 жовтня 2021 року перших місцевих виборів у 18 окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Донецька і Луганська обласні державні адміністрації – військо-цивільні адміністрації встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей. До переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області", - повідомляється на сайті ЦВК у п'ятницю.