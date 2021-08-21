США ввели нові санкції проти Росії

США ввели санкції відносно семи осіб, які, за даними британської та американської влади, є співробітниками російської розвідки і підозрюються в причетності до отруєння Олексія Навального, а також проти двох структур РФ, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну. Зокрема, під американськими санкціями виявилися директор Інституту криміналістики ФСБ генерал Кирило Васильєв, а також генерал-полковник і начальник Служби по захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов.

Крім того, санкції введені відносно заступника директора Інституту криміналістики ФСБ Станіслава Макшакова, співробітників цього інституту Олексія Александрова та Івана Осипова, глави спеціального технологічного центру ФСБ генерал-майора Володимира Богданова, а також співробітника ФСБ Володимира Паняєва.

Санкції також введені проти Костянтина Кудрявцева, співробітника Інституту криміналістики ФСБ, який, як вважають в США, належав безпосередньо до групи осіб, залученої до отруєння Навального.

﻿Також, санкції введені проти всього 27-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони Росії та проти 33-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони Росії "за роботу в оборонному і військовому секторі Російської Федерації".