У Закарпатській області стався вибух на АЗС: є постраждалі

У Закарпатській області в місті Хуст пролунав вибух на автозаправній станції. В результаті поранення отримали дві людини, повідомляє РБК-Україна.

Інформація про вибух на АЗС надійшла до поліції сьогодні о 10.45.

Внаслідок вибуху постраждало двоє людей: працівник автозаправочної станції та один з відвідувачів. Обоє потерпілих отримали термічні опіки і після надання необхідної медичної допомоги їх відпустили для амбулаторного лікування.

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Попередньо встановили, що на АЗС проводилися монтажні роботи із використанням електрозварювального апарату. Ймовірно вибух був спровокований іскрою та випарами великої концентрації паливно-мастильних матеріалів.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, попередня правова кваліфікація події ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

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Автор: Инна Собора

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