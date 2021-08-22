Британія скликає екстрену зустріч G7 щодо Афганістану
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що збере лідерів G7 для термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані у вівторок, повідомляє Украинская правда.
Про це Джонсон написав у неділю в своєму Twitter.
У своєму твіті Джонсон сказав, що "життєво важливо, аби міжнародне співтовариство працювало разом для забезпечення безпечної евакуації, запобігання гуманітарній кризі і підтримци афганського народу для закріплення досягнень останніх 20 років".
В цьому році Велика Британія головує у "Групі семи", до якої також входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що комісія готова надати фінансування країнам ЄС, які допомагають переселити біженців з Афганістану, і що вона планує підняти питання переселення на засіданні G7 наступного тижня.
Західні уряди намагаються евакуювати своїх громадян і окремих афганців, яким загрожує небезпека після захоплення влади "Талібаном" у Афганістані.
За межами аеропорту Кабула у суботу відбувалися хаотичні сцени, тоді як тисячі афганців відчайдушно намагалися втекти, проникнувши на летовище.
Міністерство оборони Великої Британії у неділю заявило, що в результаті паніки та хаосу серед людей біля аеропорту Кабула загинули семеро афганських мирних жителів.