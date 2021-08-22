Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі, який знаходиться в Україні з триденним візитом, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Глава держави висловив подяку за послідовну і чітку позицію Грузії щодо підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитною підтримки братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії", - йдеться в повідомленні .

Зокрема, Зеленський високо оцінив підтримку з боку дружньої країни ініціативу "Кримська платформа" і подякував Гарібашвілі за особисту участь в інавгураційній саміті цього нового формату, приуроченого до деокупацію півострова.

Як повідомляється, що президент і прем'єр відзначили високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. Сторони домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Відзначається, що співрозмовники приділили окрему увагу питанням безпеки і позначили на важливості посилення співпраці у протидії викликам в сфері безпеки в Чорноморському регіоні.