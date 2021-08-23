МВФ оголосив про початок розподілу SDR в $650 млрд

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва оголосила про початок розподілу SDR в $650 млрд, в рамках якого Україна пропорційно своїй квоті в Фонді отримує понад $2,7 млрд в доларовому еквіваленті, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Найбільше виділення спеціальних прав запозичення (SDR) в історії - близько $650 млрд - вступає в силу сьогодні", - цитує її прес-служба в понеділок .

За словами директора-розпорядника МВФ, виділення таких асигнувань - сильне стимулювання, яке при розумному використанні дозволить боротися з безпрецедентним кризою.

"Розподіл SDR забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи, поповнивши валютні резерви країн і зменшивши їх залежність від більш дорогих внутрішніх або зовнішніх боргів", - зазначила Георгієва .

Вона нагадала, що SDR розподіляються між країнами пропорційно до їхніх часток квот в МВФ. Таким чином, $275 млрд надійдуть в країни, що розвиваються, з яких країни з низькими доходами отримають близько $21 млрд, що в деяких випадках еквівалентно 6% ВВП.

"SDR - це цінний ресурс, і рішення про те, як найкраще їх використовувати, залишається за країнами-членами. Щоб використовувати SDR з максимальною вигодою для країн-членів і світової економіки, ці рішення повинні бути розумними і добре обґрунтованими", - зазначила директор-розпорядник МВФ .

Щоб допомогти забезпечити прозорість і підзвітність, МВФ надає основу для оцінки макроекономічних наслідків нового розподілу, його статистичної обробки і управління, а також того, як це може вплинути на стійкість боргу. МВФ також буде регулярно надавати оновлену інформацію про всі активи SDR, операціях і торгівлі, включаючи наступний звіт про використання SDR через два роки, йдеться в заяві.

"Щоб збільшити вигоди від цього розподілу, МВФ заохочує добровільне напрямок деяких SDR з країн з сильними зовнішніми позиціями в країни, які в них найбільше потребують. За останні 16 місяців деякі члени вже пообіцяли надати позики на $24 млрд, у тому числі $15 млрд з наявних SDR, в Фонд скорочення бідності і зростання МВФ, який надає пільгові позики країнам з низькими доходами. Це тільки початок, і МВФ продовжить роботу з нашими членами, щоб розвинути ці зусилля", - зазначено в заяві .

МВФ також привертає країни-члени до питання про можливість створення нового Цільового фонду забезпечення жізнеспсобності і стійкості, який міг би використовувати направляються SDR для допомоги найбільш вразливим країнам у проведенні структурних перетворень, в тому числі у вирішенні проблем, пов'язаних з кліматом. Іншою можливістю може бути напрямок SDR на підтримку кредитування багатосторонніми банками розвитку, зазначили у Фонді.

Як зазначила Георгієва, розподіл SDR є найважливішим компонентом більш широких зусиль МВФ щодо підтримки країн в період пандемії, які включають: $117 млрд у вигляді нового фінансування для 85 країн, полегшення обслуговування боргу 29 країн з низькими доходами, а також консультації з питань політики і підтримка в розвитку потенціалу більш ніж для 175 країн.