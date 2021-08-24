Остання провінція Афганістану приготувалася здатися талібам

Опір «Талібану» в останній не захопленої ним провінції Афганістану - Панджшері - приготувалося здаватися. Про це з посиланням на джерело серед лідерів повстанців пише The Telegraph, повідомляє Лента.Ру.

"Панджшер не зможе битися з" Талібаном ", у талібів переважаючі сили. Це не 80-і або 90-і, у них досвідчені бійці", - наводить видання слова співрозмовника.

Він зазначив, що сили опору в даний момент шукають способи здатися, зберігши чесне ім'я.

22 серпня таліби закликали загони опору в Панджшері здаватися. Лідеру опору Ахмаду Масуду дали чотири години для передачі провінції під контроль талібів. Опір тоді не капітулював, але бойові дії не почалися.

Панджшер став центром опору правлінню «Талібану» 17 серпня. Тоді в важкодоступний регіон, контрольований загонами Ахмада Масуда-молодшого, сина відомого афганського польового командира, убитого в 2001 році, прибув колишній віце-президент Афганістану Амрулла Салех. Він оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Серед повстанців є і військові з числа урядових військ.