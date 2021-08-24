Зеленський просльозився на святкуванні Дня Незалежності: з'явилося відео
Володимир Зеленський не зміг стримати сльози під час перегляду театралізованої постановки, створеної спеціально до святкування 30-річчя з Дня Незалежності України, повідомляє РБК-Украина.
З'явилося відео з емоційною реакцією гаранта.
На опублікованих кадрах видно, як маленька дівчинка з букетом квітів в руках спочатку йде, а потім починає бігти по Майдану Незалежності. В цей момент Володимир Зеленський не зміг стримати сльози.
Це та маленька актриса, яка стала головною героїнею ролика, що показав історію нашої країни від Київської Русі до сьогоднішнього дня.
У відео увійшли найяскравіші і переломні моменти, що стали визначальними для нашої країни.
Нижче дивіться ту саму театралізовану постановку, яка викликала сльози Зеленського.
Автор: Світлана Мащенко