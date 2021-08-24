Росія заплатить трильйони рублів за відмову від вугілля і нафти

Глобальний енергопереход (відмова від вугілля і нафти на користь поновлюваних джерел енергії) буде коштувати російській економіці трильйони рублів, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявили експерти, опитані Forbes.

Брати гроші на це планується в основному у приватних інвесторів і компаній, тільки частина - з бюджету, заявив виданню федеральний чиновник. Необхідні кошти оцінюються в 50 мільярдів доларів (3,7 трильйона рублів) на 2021-2050 роки, тобто близько 1,7 мільярда доларів на рік (74 мільярди рублів).

"І це тільки інвестиції в електроенергетику та теплову енергетику. Такі вливання допоможуть знизити обсяг викидів CO2 сумарно приблизно на 6 млрд тонн", - відзначило джерело .

Реформи в області промисловості і перехід до виробництва водню на експорт будуть коштувати набагато дорожче. Щоб наздогнати відставання від інших економік, наприклад, Китаю, необхідна плата буде в районі 25-40 мільярдів доларів на рік, вважає професор практики Вищої школи бізнесу НДУ ВШЕ Михайло Яким.

Аналітики прогнозують, що переформатування економіки, в тому числі металургійних комбінатів, зажадає не менше п'яти трильйонів щорічних інвестицій з 2023 року.

На початку серпня стало відомо, що уряд збирається створити робочі групи «по адаптації російської економіки до глобального енергопереходу», тобто до зниження попиту на нафту і газ.