Ющенко пояснив, чому у 2008 році Україні не дали ПДЧ

Україна в 2008 році на саміті в Бухаресті не отримала План дій щодо членства в НАТО через позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі. Те рішення принесло багато розчарувань керівництву України і розв'язало руки президенту Росії Володимиру Путіну, повідомляє Украина 24.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів третій президент України Віктор Ющенко. На запитання, що стало причиною окупації Донбасу, анексії Криму і неадекватних відносин з Росією, третій президент відповів:

"Думаю, однієї причини не було. Був набір причин. Із важливішого я міг би сказати, що Путін не нападе на Польщу, Литву, як би борзо вона не говорила на дипломатичному рівні про нього, про його політику. Путін не нападе на жодного з наших сусідів по західному кордону, аж до Болгарії. Бо створена така модель, в якій знаходяться ці країни, їх чіпати небезпечно. Вони є членами НАТО…"

На запитання, чи вважає він зрадою Бухарестський саміт, де Франція і Німеччина не підтримали надання Україні ПДЧ, Ющенко заявив:

"Думаю, так. Я це слово не буду казати, але думаю, що це близьке. Не було б російсько-грузинської війни. Нас відділяло тоді буквально три місяці до того… коли Путін ще керований був, коли на Путіна можна було впливати. Але це той рубікон, коли вже на паузу стали – все, можна писати, що ви програли. У мене багато розчарувань було в той день. Бо ту резолюцію, яку Альянс роздав… коли я його читав, мені здавалося, що це fata morgana якась, такого не може бути. Нащо тоді саміт скликати, якщо виноситься таке рішення?"

За словами третього президента, його "шокувало, коли формували свою позицію німецька делегація на чолі з Меркель і Ніколя Саркозі, великий друг Путіна".

"Ми зібралися 7-8 президентів і пішли до Меркель. Саркозі покинув залу, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий хвилин на 5 діалог. Вона каже: пане президент, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні тільки третина українців поділяють проєкт НАТО. Я їй кажу: коли я заступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО. Зараз 31%. Так це третина, але мені здається, за ці два роки вдвічі більше. Це перше. А друге, коли ви приймали Іспанію. У Іспанії 17% населення поділяло входження країни в НАТО. А ми хочемо всього лише ПДЧ.