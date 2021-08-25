Криптовалюті передбачили перемогу над паперовими грошима

Цифрові активи отримають перемогу над паперовими грошима або складуть їм гідну конкуренцію. До такого висновку прийшла міжнародна аудиторська фірма Deloitte, повідомляє Лента.Ру.

Згідно зі звітом Deloitte, 76 відсотків опитаних фінансових керівників передбачили, що криптовалюти стануть сильною альтернативою або замінять паперові гроші в найближчі 5-10 років. Компанії зі сфери фінансових послуг повинні використовувати криптовалюти, цифрові активи і блокчейн, інакше вони ризикують програти конкурентам. Учасники ринку очікують отримати вигоду для свого бізнесу від ряду активів, таких як стейблкоїни (криптовалюта, прив'язана до запасів звичайних валют або фізичних товарів) і цифрові валюти центральних банків (CBDC).

У дослідженні наголошується, що потік коштів у цифрові активи збільшується, оскільки інвестори все більше цікавляться ними як способом заощадження коштів. Навколо криптовалют виростають нові бізнес-моделі, що відображають зміни у фінансовій індустрії. За словами авторів звіту Deloitte, компанії думають, як змінити свої традиційні продукти, щоб бути готовими до майбутніх потреб своїх клієнтів.

80 відсотків фінансових керівників заявили, що галузь побачить нові потоки доходів від цифрових активів і блокчейну. Половина опитаних вважає, що головна функція криптовалюти - це зберігання. До інших можливостей цифрових активів віднесли нові канали або типи платежів, а також диверсифікацію інвестиційних портфелів. Понад 75 відсотків опитаних погодилися з твердженням, що, якщо компанія не запровадить блокчейн і цифрові активи, вона упустить шанс випередити своїх конкурентів.

"Можливості реальних змін існують для тих гравців, які досліджують нові способи використання технології блокчейн і цифрових активів для переосмислення своїх бізнес-моделей" , - розповів провідний аналітик Deloitte в області блокчейна і фінансових сервісів Річард Уолкер.

Учасники ринку назвали кілька «каменів спотикання», які заважають трансформації індустрії. Близько 65 відсотків віднесли до них відсутність криптовалютної фінансової інфраструктури. Також серед проблем відзначили ризики, пов'язані з кібербезпекою, нормативними вимогами і необхідністю захисту конфіденційності.