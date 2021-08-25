Китай побудує космічний корабель на орбіті Землі

Державний фонд природних наук Китаю (NSFC) закликав вчених приєднатися до п'ятирічного проекту з вивчення механіки «надвеликого космічного корабля, що тягнеться на кілометри». В рамках цього проекту планується розглянути можливість будівництва величезного корабля, збірка якого буде проходити на орбіті, повідомляє 3Dnews.

«Надвеликий космічний корабель може стати основним стратегічним аерокосмічним обладнанням для майбутнього використання космічних ресурсів, дослідження таємниць Всесвіту і тривалого перебування на орбіті», - йдеться в описі проекту.

Передбачається, що на орбіті буде побудований модульний космічний корабель, для доставки складових частин якого буде потрібно здійснити декілька пусків ракет-носіїв з поверхні Землі. Такий підхід обраний через те, що надвеликої корабель буде занадто важким, щоб вивести його на орбіту в зібраному вигляді.

Перед дослідниками ставиться завдання спроектувати корабель, максимально знизивши його вага, за рахунок чого можна буде скоротити кількість пусків ракет-носіїв і загальну вартість будівництва. Дослідники також повинні забезпечити керованість конструкцій, щоб обмежити зміщення, деформацію і вібрацію складових частин корабля в процесі складання.

Опрацювання проекту величезного космічного корабля є одним з десяти проектів, на реалізацію кожного з яких буде виділено $ 2,3 млн інвестицій. Варто зазначити, що Китай вкладає значні кошти в розвиток своєї космічної програми. Завдяки цьому Піднебесна змогла стати другою країною, успішно доставила на Марс дослідницький ровер. Крім того, Китай працює над створенням власної орбітальної станції, перший модуль якої вже виведений в космос, а її будівництво має завершитися в наступному році.