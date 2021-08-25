Ціни на газ у Європі відновили рекордне зростання

Ціни на газ у Європі, після тимчасового зниження, відновили рекордне зростання і досягли 45 євро за мегават-годину, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані Європейської енергетичної біржі (EEX).

При переведенні у вартість за кубічний метр ціна газу становить 557 доларів за тис. кубометрів.

При цьому ще 20 серпня вартість газу була нижче 40 євро за мегават-годину (495 доларів за тис.куб. м), тобто за 5 днів вона зросла на 12,5%.

Ціна на хабах:

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. м.

Щодо серпня, коли вартість блакитного палива за передоплатою склала 11,67 грн за куб.м, ціна зросла на 57,2%.