Прибуток українських банків зріс на 40%

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-липні 2021 року склав 39,765 млрд гривень. Це на 40,1% більше, ніж роком раніше (28,389 млрд гривень), повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-липень 2021 року склали 149,921 млрд гривень, тоді роком раніше - 149,109 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -0,409 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 19,293 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-липень 2021 року склали 110,156 млрд гривень, тоді в січні-червні минулого року - 120,720 млрд гривень.

Нагадаємо, прибуток українських банків у 2020 році склав 41,296 млрд гривень, що на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.

Зазначимо, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що Національний банк України задоволений тим, як фінансовий сектор пройшов коронакризу, яка розпочалась у березні минулого року.

Автор: Олександр Білоус