США перевірятимуть на COVID-19 всіх евакуйованих з Афганістану

США будуть перевіряти на COVID-19 всіх евакуйованих з Афганістану і мають намір організувати для них вакцинацію, повідомляє УНІАН.

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена.

За словами джерела, через стрімкість операції кількість афганців, що прибули до країни, варіюється, тому точну цифру назвати поки неможливо.

Після тестування на COVID-19 американці можуть відправитися додому, а інших прибулих відправляють на різні американські військові бази, де їм допоможуть звернутися за дозволом на роботу, розповіло джерело. Афганці також повинні будуть зв'язатися з організаціями, які займаються розселенням біженців.

Представник адміністрації також запевнив, що американські правоохоронні органи та контртерористичні служби проводять "ретельну перевірку", перш ніж евакуйованих допускають до США.