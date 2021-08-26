Чотири знаки Зодіаку, які ненавидять увагу

Деякі люди люблять бути в центрі уваги і виступати на публіці, в той час як для інших спілкування – справжній стрес. Вони вважають за краще бути в тіні і уникають нових знайомств, повідомляє Обозреватель.

Астрологи видання назвали чотири знаки зодіаку, які ненавидять відрізнятися. Їм набагато комфортніше залишатися непоміченими.

Стрілець

Стрільці живуть не для інших, а для себе, а тому роблять те, що хочуть. Їм некомфортно, коли на них звертають занадто багато уваги. Щоб уникнути пильних поглядів, вони можуть використовувати гумор.

Риби

Риби відрізняються добротою і цінують увагу партнера, але в групах вважають за краще бути більш стриманими. Іноді вони чутливі, але в "тіні" їм буде зручніше, ніж на публіці.

Телець

Представники цього знаку справжні домосіди. Їм складно перебувати в соціумі і сприймати оточуючих. Тельці іноді долають свою нелюбов до уваги, коли зачіпають близькі їм теми для розмови.

Діва

Уродженці цього знаку не люблять виділятися. Ці часто стримані люди не бояться багато працювати, тому знають собі ціну. Оскільки Діви не люблять зайвої уваги, іноді їм доводиться долати свої страхи, щоб з часом відкритися для близьких.