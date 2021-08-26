Робота в Чехії і Польщі: на які вакансії беруть українських заробітчан
Попри пандемію коронавірусу, популярні серед українських заробітчан Чехія та Польща уже сьогодні потребують нових робочих рук, повідомляє Европейская правда.
Зокрема, Чехія неспроможна самостійно забезпечити відповідну кількість персоналу в багатьох галузях промисловості. За даними з квітня 2021 року, у Чехії зареєстровано понад 350 тисяч вакансій.
Не вистачає мулярів, покрівельників, теслярів, зварювальників, сантехніків, а також працівників на промисловому виробництві. Згідно з останнім підрахунком Євростату, у Чехії - рекордний у Європі показник вакансій до загальної кількості робочих місць.
Водночас у Польщі у червні 2021 році безробіття було на рівні 3,6% - це третій показник в ЄС після Чехії та Нідерландів. Попит на робітників, і низько-, і висококваліфікованих, продовжує зростати.
Як і в Чехії, у Польщі не вистачає працівників у промисловій та будівельній галузях, складських робітників, зварювальників та слюсарів. Після часткового зняття карантинних обмежень та відновлення роботи готелів і ресторанів дефіцит робочої сили відчувається у сфері послуг.
Іноземці становлять невід’ємну частину польського ринку праці. Вони беруться за роботу, де є дефіцит кадрів, і таким чином зменшують кадровий голод. Дослідження кон’юнктури Національного банку Польщі свідчить, що головною перешкодою для нових інвестицій є брак людських ресурсів.