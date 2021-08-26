Податки на авто: список машин можуть розширити

Кабінет міністрів планує розширити список автомобілів, на які буде поширюватися податок. За розроблений урядом законопроєкт №5600 вже проголосували депутати Верховної Ради. Правда, поки що тільки в першому читанні, повідомляє Сегодня.

Як зараз

На даному етапі податки повинні платити тільки ті власники авто, ціни на які перевищують 375 мінімальних зарплат або 2,2 мільйона гривень. Перелік машин і необхідні виплати державі можна дізнатися на сайті Міністерства економіки, яке оновлює список щороку.

"Розрахунок середньоринкової вартості легкових авто для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України за Методикою визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 66 від 18 лютого 2016 зі змінами" , – йдеться в описі.

Які дані потрібно ввести, щоб розрахувати вартість:

Марка;

Модель;

Рік випуску.

Після цього користувач отримує наступну інформацію:

Вартість нового транспортного засобу;

Термін експлуатації транспортного засобу;

Коефіцієнт по терміну експлуатації;

Середня ринкова вартість ТЗ становить.

Що зміниться

Починаючи з наступного року, список авто значно розшириться, якщо депутати остаточно підтримають ініціативу уряду. Так, податок повинен буде заплатити власник легкової автівки, вартість якої перевищує 200 мінімальних зарплат або 1,2 мільйона гривень.

Однак, якщо вік транспортного засобу перевищує п'ять років, то платити за нього не потрібно. Якщо ж машина "молодша", то кожен рік "до п'ятирічного повноліття" власник повинен платити державі.