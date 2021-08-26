Заступник генсека НАТО: Рішення про вступ України підтверджено

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає політику "відкритих дверей" однією з найуспішніших в історії Альянсу і нагадує, що рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено на найвищому рівні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рішення про вступ України і Грузії в НАТО є. Це було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі. Я закликаю наших українських друзів дотримуватися курсу і продовжувати готуватися через внутрішні реформи, які все ще потрібні для прийняття подальших рішень" , - сказав Джоане.

Він вказав, що політика відкритих дверей - одна з найуспішніших політик в історії НАТО.

"Багато країн приєдналися до Альянсу після закінчення комунізму. Політика відкритих дверей також є у Вашингтонському договорі, тому вона є частиною нашої конституції. Рішення Бухарестського саміту в силі. Вони були прийняті союзниками, і вони залишаються. Я думаю, що найважливіше політичне підтвердження Політики відкритих дверей, а також перспективи приєднання України і Грузії в НАТО, було зроблено лідерами НАТО на саміті в Брюсселі лише кілька місяців тому. Тому це дійсно так" , - зазначив Джоане.

За його словами, для того, щоб дійти до цього, завжди існує сукупність факторів, таких як стан реформ в країнах-претендентах і з іншого боку - політичний консенсус.

"Тому немає ніякого автоматизму в цьому питанні, але завжди є заохочення, і я особисто роблю його, країнам, як Україна, дотримуватися курсу реформ, продовжувати співпрацю з НАТО на якомога більшій кількості фронтів. Статус Партнера з розширеними можливостями - це величезний позитивний крок в правильному напрямку. І я дивлюся на те, як Грузія, яка отримала цей статус трохи раніше, використовує його, це дуже важливо" , - пояснив він.

На питання про те, яку роль російський чинник відіграє для НАТО при ухваленні рішення щодо плану дій з членства в НАТО для України заступник генсека підкреслив, що сама суть НАТО і ЄС полягає в тому, що вони існують на фундаментальному припущенні, що період сфер впливу в Європі назавжди зник.

"Мова йде не про задоволення або незадоволення третьої сторони, що управляє цими зусиллями, а про фундаментальне принципі, згідно з яким суверенні держави мають бути в ситуації, коли вибирають свою долю відповідно до суверенним правом вибору свого напрямку. І якщо Україна вибирає, народ України і керівництво України вибирають йти до Західних інституцій, це те, що ми заохочуємо і підтримуємо.